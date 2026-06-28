إقرار التعليمات الإدارية والمالية وطرح العطاءات لوقفية التعليم

جاء ذلك بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة وأعضاء مجلس التولية.
وناقش المجلس سير العمل بمشروع مدرسة سمر الأساسية للبنين (لواء بني كنانة)، حيث عرض المهندس أحمد الشريف مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز.
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