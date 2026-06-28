إقرار التعليمات الإدارية والمالية وطرح العطاءات لوقفية التعليم

الوكيل الإخباري- أقر مجلس التولية لوقفية التعليم، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، التعليمات الإدارية والمالية وتعليمات طرح العطاءات لوقفية التعليم رقم (1) لسنة 2026 الصادرة بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (15) من النظام الداخلي الأساسي لوقفية التعليم لسنة 2025.

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جاء ذلك بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة وأعضاء مجلس التولية.