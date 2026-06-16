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إقرار التقريرين الإداري والمالي لجمعية المستثمرين الأردنية للعام الماضي

علم الأردن
علم الاردن
 
الثلاثاء، 16-06-2026 11:14 ص

الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين الأردنية، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس إدارتها للسنة المالية المنتهية لعام 2025، وذلك خلال اجتماعها العادي الذي عقد في مقر الجمعية بمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، بحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء.

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وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية مجاهد الرجبي، تم استعراض أبرز الإنجازات والبرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية العام الماضي، إلى جانب الشراكات التي عززت من دورها في خدمة القطاعين الصناعي والاستثماري، وخططها المستقبلية الرامية إلى دعم المستثمرين وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.


وقال الرجبي إن الجمعية واصلت خلال عام 2025 تنفيذ برامج ومبادرات نوعية هدفت إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.

 
 


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