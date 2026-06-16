إقرار التقريرين الإداري والمالي لجمعية المستثمرين الأردنية للعام الماضي

وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية مجاهد الرجبي، تم استعراض أبرز الإنجازات والبرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية العام الماضي، إلى جانب الشراكات التي عززت من دورها في خدمة القطاعين الصناعي والاستثماري، وخططها المستقبلية الرامية إلى دعم المستثمرين وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وقال الرجبي إن الجمعية واصلت خلال عام 2025 تنفيذ برامج ومبادرات نوعية هدفت إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
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