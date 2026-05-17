إقرار التقريرين المالي والإداري لجمعية غرب وشمال عمان الصناعية

الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية، خلال اجتماعها السنوي، التقريرين المالي والإداري لأعمال مجلس إدارتها عن العام 2025.

ووفق بيان للجمعية، اليوم الأحد، ترأس الاجتماع رئيس الجمعية سعيد رصاص، حيث جرى استعراض أبرز النشاطات التي نُفذت خلال العام 2025، والتي ركزت على استقطاب ما يخدم مصالح الأعضاء، وتعزيز التواصل مع الجهات الداعمة لتمكينهم من الحصول على الدعم اللوجستي والمادي، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال ومساندة المنتسبين في مواجهة التحديات التي تواجه العديد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها ارتفاع التكاليف.



وأكد رصاص أن اللقاءات الدورية التي تعقدها الجمعية تمثل منصة مهمة لترجمة أهدافها على أرض الواقع، من خلال توسيع شبكة علاقاتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على ترتيب سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تعزيز التشبيك بين الأعضاء والقطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في تنمية العلاقات ودعم القطاع الصناعي.