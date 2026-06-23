الثلاثاء 2026-06-23 01:28 م

إقرار التقريرين المالي والإداري لنقابة الذهب

الهيئة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات
الهيئة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:31 م
الوكيل الإخباري-   أقرت الهيئة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، خلال اجتماعها السنوي، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس الإدارة للعام الماضي 2025.اضافة اعلان


وتخلل الاجتماع الذي عقد بمقرها وترأسه رئيس النقابة ربحي علان، مناقشة جدول الأعمال المدرج على الاجتماع، إلى جانب عدد من المواضيع التي تهم أعضاء الهيئة العامة.

وثمنت الهيئة العامة الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة في خدمة القطاع وتعزيز مسيرة النقابة التي تأسست عام 1972.

يشار إلى أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات في مختلف أنحاء المملكة يبلغ نحو 900 محل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنتخب الوطني

كأس العالم منتخب النشامى يعود إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية الإحصاءات العامة: إنجاز 90% من أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026

زين تشارك الأردنيين تشجيع النشامى وتزيّن سماء عمان وجرش بألوان العلم

أخبار الشركات فيديو - زين تشارك الأردنيين تشجيع النشامى وتزيّن سماء عمان وجرش بألوان العلم

العيسوي يلتقي وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى واعتقال 26 فلسطينيا

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى واعتقال 26 فلسطينيا

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه

عربي ودولي نتنياهو: نقدر الدعم الأميركي لكننا بحاجة لبناء نظام تسليح مستقل

الهيئة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

أخبار محلية إقرار التقريرين المالي والإداري لنقابة الذهب

ثبي

فن ومشاهير ريم البارودي تنهي أزمتها مع متابع بعد اعتذار أسرته



 
 






الأكثر مشاهدة

 