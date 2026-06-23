إقرار التقريرين المالي والإداري لنقابة الذهب

وتخلل الاجتماع الذي عقد بمقرها وترأسه رئيس النقابة ربحي علان، مناقشة جدول الأعمال المدرج على الاجتماع، إلى جانب عدد من المواضيع التي تهم أعضاء الهيئة العامة.
وثمنت الهيئة العامة الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة في خدمة القطاع وتعزيز مسيرة النقابة التي تأسست عام 1972.
يشار إلى أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات في مختلف أنحاء المملكة يبلغ نحو 900 محل.
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