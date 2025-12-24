الأربعاء 2025-12-24 12:13 م

إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
الأربعاء، 24-12-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   أقرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المدير العام الدكتور حسام أبو علي وحضور المساعدين والمستشارين ومدراء المديريات والموظفين المعنيين الخطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام (2026 – 2029).

اضافة اعلان


وقال الدكتور حسام ابو علي ان الخطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام (2026 – 2029). جاءت لتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي كما وتم تحديث رؤية ورسالة الدائرة وقيمها الجوهرية لتتوافق وتنسجم أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطور الظروف المحيطة والاصلاحات التي شهدتها الدائرة ومع توجهها المستقبلي لتتوافق مع الأهداف الجديدة لمواصلة الاصلاح والتطوير بالإضافة الى تعزيز ثقافة الشراكة وتحسين جودة خدماتها رقميا وضمان تقديمها وفق اعلى المعايير الدولية.


وأشار انه تم إعداد الخطة الاستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات 2026–2029 لتنسجم مع متطلبات الخطة التنفيذية الثانية لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي لنفس الفترة، سواء في محورها المالي بصورة عامة أو في المجال الضريبي بصورة خاصة، ولتواكب التحول الذي تشهده الدائرة نحو الرقمنة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غت

منوعات رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟

ل

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى تخريج دفعة جديدة من أبناء منتفعي صندوق المعونة من الأشخاص ذوي الإعاقة

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

خاص بالوكيل 3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

ا

منوعات انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

ث

منوعات لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية

اقتصاد محلي البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029



 






الأكثر مشاهدة