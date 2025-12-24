إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029

الوكيل الإخباري- أقرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المدير العام الدكتور حسام أبو علي وحضور المساعدين والمستشارين ومدراء المديريات والموظفين المعنيين الخطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام (2026 – 2029).

وقال الدكتور حسام ابو علي ان الخطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام (2026 – 2029). جاءت لتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي كما وتم تحديث رؤية ورسالة الدائرة وقيمها الجوهرية لتتوافق وتنسجم أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطور الظروف المحيطة والاصلاحات التي شهدتها الدائرة ومع توجهها المستقبلي لتتوافق مع الأهداف الجديدة لمواصلة الاصلاح والتطوير بالإضافة الى تعزيز ثقافة الشراكة وتحسين جودة خدماتها رقميا وضمان تقديمها وفق اعلى المعايير الدولية.