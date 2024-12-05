 
الخميس 2024-12-05 04:58 م
 

إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م

دائرة الإحصاءات العامة
الإحصاءات العامَّة
الخميس، 05-12-2024 04:49 م
الوكيل الإخباري-   أقرَّ مجلس الوزراء مشاريع قوانين، وتعليمات واستراتيجيَّات لتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين، تضمَّنت إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م.اضافة اعلان


ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.

كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى

أخبار محلية الأردن .. تعليمات لشمول العاملين في أيِّ شركة بالتأمين الصحِّي المدني

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م

شعار برنامج الغذاء العالمي

أخبار محلية الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ

تعبيرية

أخبار محلية تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة في حوضيّ الحماد والسَّرحان

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قرار حكومي بشأن توزيع الغاز عبر الأنابيب على منازل المواطنين

أوراق نقدية من الدينار

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرر اعفاء طلبة من الغرامات المستحقَّة عليهم



 




الأكثر مشاهدة