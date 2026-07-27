الإثنين 2026-07-27 09:12 م

إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026

إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026م.
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 08:53 م
الوكيل الإخباري-   أقرَّ مجلس الوزراء نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026م.اضافة اعلان


ويأتي النِّظام لغايات تنظيم مهنة التمريض والقبالة وتطويرها علمياً وعمليَّاً، وذلك من خلال تحديد مستويات الاختصاص للمهنة وشروطها؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمواطنين واستدامتها، وضمان أقصى درجات السَّلامة لهم.

وينظِّم النِّظام مستويات التصنيف الفني للمهنة والمعايير والأسس الخاصة بذلك، من خلال تعليمات يصدرها المجلس التمريضي الأردني لهذه الغاية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أخبار محلية الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

ل

أخبار محلية الحكومة توافق على مشروع نظام جديد لتصنيف المدارس الخاصة

إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026م.

أخبار محلية إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026

ل

أخبار محلية توجه حكومي للتوسع بالإعفاءات لتشجيع الاستثمار في المصادر الطبيعية والتنقيب

ل

أخبار محلية 97 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة بتمويل الناقل الوطني

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026

أخبار محلية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026

ل

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات لصالح المواطنين

لااالا

عربي ودولي روسيا: معدل التضخم يصل إلى 7%



 
 






الأكثر مشاهدة

 