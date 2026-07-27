إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026

08:53 م

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026م. اضافة اعلان





ويأتي النِّظام لغايات تنظيم مهنة التمريض والقبالة وتطويرها علمياً وعمليَّاً، وذلك من خلال تحديد مستويات الاختصاص للمهنة وشروطها؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمواطنين واستدامتها، وضمان أقصى درجات السَّلامة لهم.



وينظِّم النِّظام مستويات التصنيف الفني للمهنة والمعايير والأسس الخاصة بذلك، من خلال تعليمات يصدرها المجلس التمريضي الأردني لهذه الغاية.





