إقرار نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء، الأحد، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، نظاما معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2026؛ وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصاديَّة الملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في مدينة عمان وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوي، والتَّسهيل على المستثمرين والعاملين فيه.

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