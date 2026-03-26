إقليم البترا: إعادة استقبال زوار المحمية الأثرية الجمعة الساعة 12 ظهرًا

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إعادة استقبال الزوار في محمية البترا الأثرية يوم غد الجمعة اعتباراً من الساعة 12 ظهرا.





وقال مفوض إدارة شؤون المحمية الأثرية والسياحة، المهندس يزن محادين، إن القرار يأتي بالتزامن مع استمرار تواجد فرق الطوارئ ميدانياً لمتابعة الأوضاع أولاً بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الزيارة ستقتصر على المسار الرئيسي فقط.



ودعا المحادين الزوار إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات داخل الموقع الأثري، ومتابعة القنوات الرسمية للسلطة للاطلاع على أي مستجدات.







