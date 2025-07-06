"إقليم البترا " تبحث مع "أصحاب الرواحل" تحديات القطاع

وناقش الطرفان واقع عمل الجمعية وتنظيمه داخل الموقع الأثري، إلى جانب التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع خاصة في ظل تراجع أعداد الزوار نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة.
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