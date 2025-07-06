"إقليم البترا " تبحث مع "أصحاب الرواحل" تحديات القطاع

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأحد، رئيس وأعضاء جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا، ضمن حرص السلطة على التواصل المستمر مع شركاء القطاع السياحي وممثلي المجتمعات المحلية في البترا.

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