"إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية

وتسلم رئيس مجلس مفوضي سلطة الإقليم الدكتور فارس البريزات، الخطاب الرسمي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي أكد على العودة الفعلية لتنفيذ المشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليون دولار، مخصصة لمجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتحقيق التنمية المستدامة في لواء البترا.
وتنسجم برامج المنحة بحسب البريزات، مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، التي تسعى إلى ترسيخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية ومركزا لصناعة الأفلام، وتندرج المشاريع ضمن محور "الأردن وجهة سياحية عالمية" .
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