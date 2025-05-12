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"إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
الإثنين، 12-05-2025 05:22 م

الوكيل الإخباري-   استأنفت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، العمل في المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بعد توقف مؤقت دام قرابة 100 يوم تقويمي، عقب مراجعة وتقييم شاملين للمشاريع المشمولة بالاتفاقية الحكومية (G2G) الموقعة بين الطرفين.

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وتسلم رئيس مجلس مفوضي سلطة الإقليم الدكتور فارس البريزات، الخطاب الرسمي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي أكد على العودة الفعلية لتنفيذ المشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليون دولار، مخصصة لمجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتحقيق التنمية المستدامة في لواء البترا.


وتنسجم برامج المنحة بحسب البريزات، مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، التي تسعى إلى ترسيخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية ومركزا لصناعة الأفلام، وتندرج المشاريع ضمن محور "الأردن وجهة سياحية عالمية" .

 
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