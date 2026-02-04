"إقليم البترا" تناقش إنجازات "شؤون المحمية الأثرية"

الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع عقدته سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، إنجازات مفوضية شؤون المحمية الأثرية والسياحة، وسير عمل برامج ومشاريع حماية الموقع الأثري، وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في الإقليم.

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في تطبيق حملة سيادة القانون والتنمية داخل إقليم البترا، وضرورة تكثيف عمليات التنقيب الأثري في الموقع الأثري، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المختصة، لما لذلك من دور محوري في تعزيز قيمة الموقع التاريخية، وإثراء المنتج السياحي، ودعم مكانة البترا العالمية كموقع تراث عالمي.