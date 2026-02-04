الأربعاء 2026-02-04 07:37 م

"إقليم البترا" تناقش إنجازات "شؤون المحمية الأثرية"

سلطة إقليم البترا
 
الأربعاء، 04-02-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري-   ناقش اجتماع عقدته سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، إنجازات مفوضية شؤون المحمية الأثرية والسياحة، وسير عمل برامج ومشاريع حماية الموقع الأثري، وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في الإقليم.

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في تطبيق حملة سيادة القانون والتنمية داخل إقليم البترا، وضرورة تكثيف عمليات التنقيب الأثري في الموقع الأثري، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المختصة، لما لذلك من دور محوري في تعزيز قيمة الموقع التاريخية، وإثراء المنتج السياحي، ودعم مكانة البترا العالمية كموقع تراث عالمي.


ودعا البريزات، بحضور مجلس المفوضين والمدراء المعنيين، إلى تطوير آليات التشغيل وتنظيم نقل السياح إليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتعظيم استفادة أبناء المجتمعات المحلية العاملين في القرية الثقافية النبطية، بما يسهم في تمكين المجتمع المحلي، وتعزيز الشراكة بين السلطة وأبناء المنطقة.

 
 


