"إقليم البترا" يشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي

الوكيل الإخباري- شاركت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في اجتماعات الدورة الـ47 للجنة التراث العالمي، التابعة لليونسكو، بمقر المنظمة في باريس، بحضور ممثلي الدول الأعضاء وخبراء التراث العالمي.

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ومثّل السلطة في هذه الاجتماعات رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، ومفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، حيث جرى اعتماد قرارات تتعلق بمحمية البترا الأثرية، تهدف إلى حماية وصون القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، رغم التحديات المرتبطة بالنمو العمراني، والسياحة، والتغيرات البيئية.



ورحبت لجنة التراث العالمي بالخطة الاستراتيجية للسياحة التي أطلقتها السلطة العام الماضي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إضافة إلى الموافقة على الدراسة الخاصة بتقييم الأثر التراثي (HIA) لمشروع "الدارة"، والتي أعدّتها السلطة عبر كوادرها، استجابةً لطلب مركز التراث العالمي.



ونالت الدراسة إشادة من لجنة خبراء المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) لما تميزت به من التزام بالمعايير الدولية لإدارة المواقع التراثية.



وتمت التوصية بالمضي قدماً في تنفيذ المشروع، مع استكمال دراسة الأثر البصري له.



كما نصّت القرارات على طلب تعديل حدود النطاق العازل (Buffer Zone) المحيط بالموقع، بما يعزز من قدرته على مواجهة الضغوط التنموية، ويحافظ على سلامته البصرية والبيئية.



ويأتي هذا التوجه استجابةً لتوصيات الجهات الاستشارية، وضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين أدوات الإدارة والحماية، بما يتماشى مع المتطلبات الدولية وبالتعاون مع مركز التراث العالمي.



ويُعد إدراج هذه المشاريع ضمن قرارات اللجنة إنجازاً يعكس الاعتراف الدولي بجهود الأردن في حماية، وتطوير موقع البترا، بما ينسجم مع اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.



وأكد البريزات أهمية هذه المشاركة في تعزيز حضور البترا على الساحة الدولية، وترسيخ الشراكة مع مركز التراث العالمي والجهات الاستشارية، مشيراً إلى التزام السلطة بتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المتكاملة التي توازن بين الحفاظ على التراث وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتحقيق السياحة المستدامة.



من جانبه، أوضح محادين أن مشروع "الدارة" يشكل نقلة نوعية ضمن خطة متكاملة لحماية الموقع من التحديات العمرانية والبيئية، وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية والثقافية.