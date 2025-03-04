 
الثلاثاء 2025-03-04 02:13 م
 

إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 04-03-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، إن البنك المركزي الأردني أصدر تعليمات، بإلغاء النماذج الطبية الورقية، واستبدالها "إلكترونيا".اضافة اعلان


وأضاف كلوب، الثلاثاء، أن التعليمات ملزمة لجميع شركات التأمين المرخصة محليا، مشيرا إلى أن ذلك يسهل على المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي.

وأوضح أن التحول الكامل للنماذج الطبية الإلكترونية، يتطلب ربط الأطباء بنظام حكيم، لاستكمال كافة الإجراءات الطبية إلكترونيا، بدلا من النماذج الورقية.

وبين كلوب، أن التعليمات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 آذار الجاري.

المملكة
 
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