إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

وأضاف كلوب، الثلاثاء، أن التعليمات ملزمة لجميع شركات التأمين المرخصة محليا، مشيرا إلى أن ذلك يسهل على المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي.
وأوضح أن التحول الكامل للنماذج الطبية الإلكترونية، يتطلب ربط الأطباء بنظام حكيم، لاستكمال كافة الإجراءات الطبية إلكترونيا، بدلا من النماذج الورقية.
وبين كلوب، أن التعليمات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 آذار الجاري.
المملكة
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