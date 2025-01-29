إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الحاصل على التذكرة الموحدة بشروط

ويأتي القرار بهدف توحيد شروط الإعفاء من رسوم التأشيرة سواءً للمجموعات السياحية القادمة من خلال مكاتب السياحة والسفر أو من خلال التذكرة الموحدة.
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