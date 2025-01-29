إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الحاصل على التذكرة الموحدة بشروط

02:19 م

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الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلِّق بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الذي يشتري التذكرة الموحَّدة للمواقع السياحية، بحيث يُشترط أن لا تقل إقامته عن ليلتين متتاليتين بدلاً من ثلاث ليالٍ كما كان سابقاً. اضافة اعلان





ويأتي القرار بهدف توحيد شروط الإعفاء من رسوم التأشيرة سواءً للمجموعات السياحية القادمة من خلال مكاتب السياحة والسفر أو من خلال التذكرة الموحدة.