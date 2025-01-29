 
الأربعاء 2025-01-29 04:07 م
 

إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الحاصل على التذكرة الموحدة بشروط

ا
أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 02:19 م
الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلِّق بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الذي يشتري التذكرة الموحَّدة للمواقع السياحية، بحيث يُشترط أن لا تقل إقامته عن ليلتين متتاليتين بدلاً من ثلاث ليالٍ كما كان سابقاً.اضافة اعلان


ويأتي القرار بهدف توحيد شروط الإعفاء من رسوم التأشيرة سواءً للمجموعات السياحية القادمة من خلال مكاتب السياحة والسفر أو من خلال التذكرة الموحدة.
 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار

ا

خاص بالوكيل المصفاة تخرج 43 ألف أسطوانة غاز من الخدمة خلال 2024

بشار الاسد

عربي ودولي هل تُسلّم روسيا بشار الأسد لسوريا ؟

ا

أخبار محلية رابط نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية 2024

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

b,m

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان أول برنامج للأمن السيبراني لطلاب العقبة

44

المرأة والجمال كيفية وضع كحل العين للحصول على إطلالة جذابة

ت

عربي ودولي وكالة: العثور على مقبرة جماعية جديدة بريف دمشق



 




الأكثر مشاهدة