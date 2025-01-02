إلغاء وتعديل مسارات لباص عمان

الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لباص عمان على مواقع التواصل إجراء تعديلات على المسارات اعتبارًا من يوم الأحد القادم 5/1/2025.

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وتاليا التعديلات:



1- تعديل مسار (7) ليصبح (مجمع المحطة - الونانات) واعادته كما كان سابقاً



2- الغاء مسار رقم ( 67 )



