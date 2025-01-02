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إلغاء وتعديل مسارات لباص عمان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لباص عمان على مواقع التواصل إجراء تعديلات على المسارات اعتبارًا من يوم الأحد القادم 5/1/2025.

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وتاليا التعديلات:


1- تعديل مسار (7) ليصبح (مجمع المحطة - الونانات) واعادته كما كان سابقاً


2- الغاء مسار رقم ( 67 )

 


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