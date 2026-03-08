إلغاء 12 رحلة طيران عارض إلى العقبة نتيجة ظروف حرب إيران

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الخاصة، سلام المالكي، إن 12 رحلة طيران عارض كان من المقرر أن تصل إلى العقبة خلال شهر آذار من أربع وجهات سياحية أوروبية ألغيت، نتيجة ظروف الحرب المحيطة في المنطقة.

