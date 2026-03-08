الأحد 2026-03-08 07:09 م

إلغاء 12 رحلة طيران عارض إلى العقبة نتيجة ظروف حرب إيران

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الخاصة، سلام المالكي، إن 12 رحلة طيران عارض كان من المقرر أن تصل إلى العقبة خلال شهر آذار من أربع وجهات سياحية أوروبية ألغيت، نتيجة ظروف الحرب المحيطة في المنطقة.

وأوضحت المالكي أن نسبة الإشغال الفندقي المتوقعة في العقبة خلال شهر آذار كانت 62%، لكنها انخفضت فعلياً إلى 22% نتيجة الظروف الناجمة عن الحرب في المنطقة.

 
 


