الجمعة 2026-05-08 05:33 م

إلقاء القبض على المشتبه به الرئيس في قضية الفيديو المسيء لنادٍ رياضي أردني

الجمعة، 08-05-2026 03:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر الفيديو المسيء لأحد الأندية الرياضية الأردنية، والذي أثار جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية أنه تمت مباشرة التحقيقات مع المشتبه به، بهدف تحديد هوية باقي الأشخاص الذين شاركوا في تصوير الفيديو أو نشره، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.
 
 


