الثلاثاء 2026-03-03 12:27 ص

إلقاء القبض على هبة أبو طه وإحالتها إلى الجرائم الإلكترونية للتحقيق

مديرية الامن العام
 
الثلاثاء، 03-03-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر أمني إلقاء القبض على المدعوة هبة أبو طه، وإحالتها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، وذلك على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها مسيئة ومحرضة وتمس أمن الأردن.

وأوضح المصدر أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في مضمون المنشورات المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية والتشريعات ذات العلاقة.


وأشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل مع مثل هذه القضايا ضمن الأطر القانونية، وبما يضمن تطبيق القانون وحماية الأمن والاستقرار.

 
 


