إلقاء القبض على هبة أبو طه وإحالتها إلى الجرائم الإلكترونية للتحقيق

وأوضح المصدر أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في مضمون المنشورات المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية والتشريعات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل مع مثل هذه القضايا ضمن الأطر القانونية، وبما يضمن تطبيق القانون وحماية الأمن والاستقرار.
