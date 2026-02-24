إلى كافة السائقين في عمّان.. تركيب الكاميرات الذكية في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- أكّد مدير عمليات المرور في أمانة عمّان، شادي الروابدة، الثلاثاء، أن الأمانة بدأت العمل الفعليّ بالكاميرات الذكية، حيث تم تركيب 550 منها حتى الآن على محاور وشوارع العاصمة، والعدد في ازدياد، ومع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من تركيب 5500 كاميرا.

وقال الروابدة إن تركيب الكاميرات الذكية يشمل جميع محاور العاصمة وضمن حدود الأمانة، والهدف الرئيس منها هو مراقبة الحركة المرورية.



وأضاف أن إدارة العملية المرورية هي عملية مشتركة بين كوادر أمانة عمّان وإدارة السير، مشيرا إلى أن 80% من هذه الكاميرات تهدف إلى مراقبة الحركة المرورية وتقليل زمن الاستجابة في حال حدوث عطل أو حادث على المحاور والطرق الرئيسة.



وأشار إلى أن 20% من الكاميرات الذكية تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات والحدّ منها على الطرق، موضحا أنه أصبح هناك اعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات المخصصة لضبط المخالفات والتجاوزات.



وبيّن الروابدة أن المؤشرات تظهر تناقصا في أعداد الوفيات والإصابات والحوادث منذ تعديل قانون السير ورفع قيمة المخالفات وزيادة الرقابة على التجاوزات.