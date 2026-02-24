إلى كافة السائقين في عمّان.. تركيب الكاميرات الذكية في هذه المناطق

وقال الروابدة إن تركيب الكاميرات الذكية يشمل جميع محاور العاصمة وضمن حدود الأمانة، والهدف الرئيس منها هو مراقبة الحركة المرورية.
وأضاف أن إدارة العملية المرورية هي عملية مشتركة بين كوادر أمانة عمّان وإدارة السير، مشيرا إلى أن 80% من هذه الكاميرات تهدف إلى مراقبة الحركة المرورية وتقليل زمن الاستجابة في حال حدوث عطل أو حادث على المحاور والطرق الرئيسة.
وأشار إلى أن 20% من الكاميرات الذكية تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات والحدّ منها على الطرق، موضحا أنه أصبح هناك اعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات المخصصة لضبط المخالفات والتجاوزات.
وبيّن الروابدة أن المؤشرات تظهر تناقصا في أعداد الوفيات والإصابات والحوادث منذ تعديل قانون السير ورفع قيمة المخالفات وزيادة الرقابة على التجاوزات.
وقال إن هذه الكاميرات ترصد جميع أنواع المخالفات، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على مخالفات رئيسة مثل تجاوز السرعة المقرّرة، وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف في أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم الوقوف أو التوقف في الأماكن غير المسموح فيها، بالإضافة إلى المخالفات البيئية.
