الأربعاء 2026-05-20 12:13 م

إلى كباتن طلبات في الأردن .. تعديل هام على نظام الإكراميات

الأربعاء، 20-05-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري-  تلقّى كباتن شركة طلبات في الأردن رسائل من الشركة صباح اليوم الأربعاء تفيد بإجراء تحديث جديد على آلية صرف الإكراميات، يقضي بتحويل المبالغ المدفوعة عبر التطبيق مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية الخاصة بالكباتن بشكل يومي، وذلك فور تسليم الطلب.اضافة اعلان


وكانت الإكراميات في السابق تُحوَّل بشكل شهري وفق آلية معتمدة، قبل أن يتم اعتماد النظام الجديد الذي يتيح التحويل اليومي الفوري بعد كل عملية توصيل.
 
 


