إليكم أبرز المخالفات التي سترصدها الرادارات الجديدة في العاصمة عمان

الأحد، 19-04-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   تبدأ أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من اليوم الأحد، تشغيل رادارات مرورية جديدة في عدد من الشوارع الرئيسة بالعاصمة، لرصد أبرز المخالفات التي تتسبب بالحوادث والازدحامات.اضافة اعلان


وتركّز الأنظمة الجديدة على ضبط مخالفات السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ عند الإشارات والتقاطعات، إلى جانب الوقوف أو التوقف فوق ممرات المشاة.

وبحسب بيان الأمانة، فإن تشغيل الرادارات يأتي ضمن خطة مرورية تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بقواعد السير، والحد من السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

كما تشمل المنظومة كاميرات متخصصة لاحتساب متوسط السرعة من خلال نظام "Point To Point"، ما يتيح رصد المركبات التي تتجاوز السرعات المحددة بين نقطتين.

وأكدت الأمانة أن مواقع الرادارات جرى اختيارها بعد دراسات ميدانية استهدفت الشوارع والنقاط الأكثر تعرضًا للحوادث والاختناقات المرورية.

وسيتم استكمال تشغيل جميع مكونات المشروع خلال الشهر الحالي وحتى 28 نيسان، ليشمل 20 رادارًا، وكاميرات للإشارات الضوئية، وأنظمة رقابة حديثة في عدة مواقع داخل العاصمة.
 
 


