الثلاثاء 2026-06-16 04:25 ص

إليك أبرز ما جاء في تصريحات السلامي في أول مؤتمر للنشامى في مونديال العالم

إليك أبرز ما جاء في تصريحات السلامي في أول مؤتمر للنشامى في مونديال العالم
إليك أبرز ما جاء في تصريحات السلامي في أول مؤتمر للنشامى في مونديال العالم
 
الثلاثاء، 16-06-2026 02:25 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مدرب المنتخب الوطني، جمال سلامي، أن نتائج المنتخبات الآسيوية والعربية منذ بداية كأس العالم 2026 حتى الآن مشجعة ومحفزة لمنتخب النشامى.اضافة اعلان


وقال سلامي في مؤتمر صحفي يسبق مباراته الأولى في كأس العالم أمام منتخب النمسا، إن المنتخب المنافس يُعد الأفضل في المجموعة، رغم وجود بطل العالم والمنتخب الجزائري في ذات المجموعة.

وبيّن أن منتخبي الأرجنتين والجزائر يمتلكان نجومًا يعتمدون عليها بشكل كبير، بينما يتميز منتخب النمسا بأن نجمه هو الفريق نفسه، من خلال اللعب الجماعي وأسلوب الأداء المنظم.
 
 


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