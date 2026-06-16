إليك أبرز ما جاء في تصريحات السلامي في أول مؤتمر للنشامى في مونديال العالم

وقال سلامي في مؤتمر صحفي يسبق مباراته الأولى في كأس العالم أمام منتخب النمسا، إن المنتخب المنافس يُعد الأفضل في المجموعة، رغم وجود بطل العالم والمنتخب الجزائري في ذات المجموعة.
وبيّن أن منتخبي الأرجنتين والجزائر يمتلكان نجومًا يعتمدون عليها بشكل كبير، بينما يتميز منتخب النمسا بأن نجمه هو الفريق نفسه، من خلال اللعب الجماعي وأسلوب الأداء المنظم.
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