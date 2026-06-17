الأربعاء 2026-06-17 01:46 ص

إليك التشكيلة المتوقعة للقاء النشامى الأول في المونديال التاريخي

إليك التشكيلة المتوقعة للقاء النشامى الأول في المونديال التاريخي
إليك التشكيلة المتوقعة للقاء النشامى الأول في المونديال التاريخي
 
الأربعاء، 17-06-2026 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   يستعد المنتخب الأردني لكرة القدم لكتابة أول فصول مشاركته التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب النمسا، فجر الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً الأرجنتين والجزائر.اضافة اعلان


ويدخل النشامى اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور مونديالي بتاريخ الكرة الأردنية، مستفيدين من الاستقرار الفني الذي فرضه المدرب المغربي جمال السلامي، والذي قاد المنتخب إلى إنجاز التأهل التاريخي للمونديال.

ومن المتوقع أن يعتمد السلامي على طريقته المفضلة (3-4-3)، التي شكلت أحد أبرز أسرار نجاح المنتخب خلال التصفيات، مع التركيز على الانضباط الدفاعي وسرعة التحولات الهجومية.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب الأردني أمام النمسا:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، مهند أبو طه.

خط الهجوم: موسى التعمري، علي علوان، عودة الفاخوري.

ويعوّل المنتخب الأردني على خبرة قائده الهجومي موسى التعمري، الذي يخوض أكبر اختبار في مسيرته الدولية، إلى جانب المهاجم علي علوان، هداف النشامى في التصفيات الآسيوية، فيما ينتظر عودة الفاخوري فرصة إثبات نفسه في ظل الغيابات التي ضربت الخط الأمامي، أبرزها إصابة يزن النعيمات وإبراهيم صبرة.

ويأمل النشامى في استثمار الروح المعنوية العالية التي رافقت رحلة التأهل التاريخية، وتحقيق بداية قوية أمام منتخب النمسا، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام الجزائر والأرجنتين في دور المجموعات.

وتتطلع الجماهير الأردنية إلى مشاهدة منتخبها الوطني وهو يدون أولى صفحاته في سجل كأس العالم، في مباراة تحمل الكثير من الآمال والطموحات لمنتخب يسعى إلى ترك بصمة مشرّفة في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.
 
 


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