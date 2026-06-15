إليك موعد أول مؤتمر صحفي لمدرب النشامى في المونديال العالمي بتوقيت الأردن

ويجري النشامى تدريبه الرسمي عند السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت عمّان على ملعب سان خوسيه بارك، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب النمساوي.
وستكون الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات الصحفية.
وأجرى المنتخب الوطني تدريباً في الساعة السابعة مساء بتوقيت فرانسيسكو، فيما سيكون لديه غدا تدريبٌ رسمي، كما سيعقد مدربه جمال السلامي مؤتمرا صحفيا.
أما بالنسبة لمشجعي الفريق من الجماهير الأردنية، فستتحرك رابطة مشجعي النشامى من سان دييغو إلى فرانسيسكو حيث ستعقد احتفالات كبيرة وأجواء تشجيعية، وستنصب خيمة كبيرة جدا تعمل على تعريف الأميركيين بالثقافة الأردنية، فضلا عن دورها الأسياسي في تشجيع النشامى.
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