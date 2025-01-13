إنجازات تنموية لبلدية مؤاب للارتقاء بمستوى الخدمات

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية مؤاب المهندس أحمد الطراونة، إن البلدية حققت إنجازات خدمية وتنموية أسهمت في الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار إلى أنه سيتم قريبا إنشاء مصنع أكواب ورقية، بتمويل من مجلس محافظة الكرك بقيمة 130 ألف دينار، لرفد استثمارات البلدية وتوفير فرص عمل لأبناء لواء مؤاب.