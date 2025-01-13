إنجازات تنموية لبلدية مؤاب للارتقاء بمستوى الخدمات

وأشار إلى أنه سيتم قريبا إنشاء مصنع أكواب ورقية، بتمويل من مجلس محافظة الكرك بقيمة 130 ألف دينار، لرفد استثمارات البلدية وتوفير فرص عمل لأبناء لواء مؤاب.
وقال الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تعمل ضمن خطة عملية منذ عام 2022 للتعامل مع فصل الشتاء، شملت تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بتكلفة 700 ألف دينار، توزعت على المناطق اللواء، لافتا إلى أن البلدية جهزت غرف للطوارئ أثناء المنخفضات الجوية في كل منطقة من مناطق اللواء، مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الإدارة المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يوجه رسالة حول تكميلية التوجيهي
-
الوطني للأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من برنامج "مسار"
-
الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني
-
توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن
-
وزير الطاقة: ندرس إيصال الغاز إلى المنازل في عمان والزرقاء
-
تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني
-
مجلس الوزراء يقرر احالة ضباط الى التقاعد
-
الامن العام : جريمة قتل في عمان