إنجازات قطاع الأمن السيبراني خلال النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- - تناول تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025)، الإنجازات المحققة في قطاع الأمن السيبراني خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وأوضح التقرير أنه تم العمل على تنفيذ مشاريع تستهدف شراء أدوات وأنظمة تكنولوجية للمؤسسات الحكومية لتعزيز قدرات التحري الدقيق والكشف المبكر والاستجابة الفعالة للحوادث السيبرانية.



كما تم تنفيذ مشاريع لإدارة وبناء القدرات السيبرانية الوطنية وحمايتها من خطر التعطل من خلال برنامج حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.



وجرى العمل على إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني على المستوى الوطني والتي تستهدف مؤسسات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفئة الشباب، وإعداد مسودة نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومشروع إعداد تعليمات التراخيص لمقدمي الخدمات السيبرانية.



كذلك تم تصنيف قطاعات البنية التحتية الحرجة على المستوى الوطني، وإعداد معايير الأنظمة التشغيلية الصناعية في قطاعات البنية التحتية الحرجة، واختيار قطاع الطاقة للبدء بإعداد خطة قطاعية، إضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع تدريب المؤسسات الوطنية على الإطار الوطني للأمن السيبراني وضوابطه ومعاييره، والذي يستهدف 100 مؤسسة حكومية.



وأشار التقرير إلى استمرار العمل على تعزيز شراكات الأمن السيبراني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذ مجموعة نشاطات ومبادرات توعوية تثقيفية.