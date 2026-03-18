إنجازات نوعية بالاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني والبريد الشهر الماضي

11:28 ص

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر شباط الماضي، الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، إنجاز 11 مشروعًا في قطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني والبريد.





وبحسب التقرير، أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منصة "عون" الوطنية المخصصة لتنظيم وجمع التبرعات الرقمية في الأردن.



وفيما يتعلق بإنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ترأست الهيئة اللجنة الوطنية المشكلة لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتي جاءت بهدف حماية المجتمع من التحديات الرقمية المتنامية والحرص على توفير أمن الفضاء الإلكتروني الذي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الوطني.



ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية لغايات تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، حيث تعد هذه الخطوة انطلاقة لمرحلة جديدة من التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.



واستضافت الهيئة فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول الذكاء الاصطناعي والاتصالات بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة ومن العراق وسوريا وفلسطين.



كما استضافت فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت وتطبيقاته في البنى التحتية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع منظمة RIPE NCC والرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.



وبين التقرير أن شركة البريد الأردني حصلت على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة بعد استكمال عمليات التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق معايير الجودة وفق أعلى المواصفات العالمية، كما استحدثت 5 نوافذ بريدية جديدة في محافظة المفرق لخدمة المراجعين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.



وأظهر التقرير كذلك أبرز إنجازات المركز الوطني للأمن السيبراني، التي شملت: عقد 10 جلسات تدريبية وجاهية لما يزيد عن 80 ضابط ارتباط على منصة "واعي" التوعوية لموظفي الحكومة، وإطلاق حملة "هلال سيبراني" التوعوية، وتدريب 16 مدرسة على تحديات التقاط العلم، وإصدار تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الرابع من عام 2025.





