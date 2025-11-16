إنجازات نوعية لوزارة الطاقة خلال تشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية للشهر الماضي، تقدما نوعيا في إنجازات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مجال الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وبحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، فقد وقعت الوزارة اتفاقية استراتيجية مع الشركة الكويتية للحفريات لحفر 80 بئرًا في حقل الريشة الغازي، بتكلفة 174 مليون دولار، وتمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع شركتي فجر الأردنية المصرية والكهرباء الوطنية.