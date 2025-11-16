إنجازات نوعية لوزارة الطاقة خلال تشرين الأول الماضي

وبحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، فقد وقعت الوزارة اتفاقية استراتيجية مع الشركة الكويتية للحفريات لحفر 80 بئرًا في حقل الريشة الغازي، بتكلفة 174 مليون دولار، وتمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع شركتي فجر الأردنية المصرية والكهرباء الوطنية.
ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، واتفاقية لاستبدال 27,728 وحدة إنارة في بلديات جرش وعجلون والمفرق بأخرى موفرة للطاقة (LED)، كما أطلقت الحزمة الأولى من مشروع تدريب موظفي البلديات.
