إنجاز أردني جديد .. وزارة العمل في المراحل النهائية لجوائز عالمية

الأربعاء، 29-04-2026 02:24 م
الوكيل الإخباري-   تأهلت وزارة العمل للمرحلة النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026.اضافة اعلان


وشاركت الوزارة من خلال مديرية التفتيش المركزية، والبرنامج الوطني للتشغيل، ومديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، في "جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات" WSIS PRIZES، التي تهدف إلى تكريم المبادرات المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي متاحة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الكيانات التي تمثل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وترشحت الوزارة للمراحل النهائية للجائزة عن مشروعي أنظمة التفتيش الإلكترونية في وزارة العمل -(غرفة المراقبة والجودة)- Electronic Inspection Systems in the Ministry of Labor (Control and Quality).

والبرنامج الوطني للتشغيل (سجّل) National Employment Platform.

وقد تم اختيار المشروعين من الوزارة ضمن أفضل (20) مشروعاً في فئاتهما، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمشاريع في حفل رفيع المستوى، والذي سيُعقد في جنيف / سويسرا خلال الفترة 6 - 10 / 7 / 2026.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التصويت للمشروعين اللذين تم اختيارهما على الرابط التالي:

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2026/Vote
فئة الأعمال (C7.E-Business) / Electronic Inspection Systems in the Ministry of Labor (Control and Quality).

فئة التوظيف الإلكتروني (C7.E-Employment) / National Employment Platform.

وسيتم اختيار فائز واحد من كل فئة من قبل لجنة مكونة من خبراء مختصين، علماً أن التصويت ينتهي يوم الأحد بتاريخ 3 / 5 / 2026.

*مرفق صور توضيحية للتعرف على طريقة التصويت لكل فئة.


