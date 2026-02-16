إنجاز جديد يسجل للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

01:30 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764497 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- احتفل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بحصول مختبراته على شهادة الاعتماد بالمستوى المتميز لمدة ثلاث سنوات، في إنجاز يعكس التزام المركز بأعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المخبرية. اضافة اعلان





وقدمت نائبة رئيس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدكتورة رويدا المعايطة، خلال رعايتها الحفل، التهنئة للمركز بهذا الإنجاز، مؤكدة أن حصول مؤسسة حكومية على الاعتماد لمدة ثلاث سنوات يؤكد قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً وتحقيق أعلى معايير الجودة، وأن هذا الإنجاز يجب أن يكون منطلقاً نحو مزيد من الابتكار والتطوير.



من جهته، أكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي أهمية المختبرات باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة الرصد الوبائي والإنذار المبكر، والداعم الرئيس لقرارات الصحة العامة المبنية على الدليل العلمي الدقيق، مشيراً إلى أن تطويرها وتعزيز جاهزيتها يمثل أولوية وطنية في إطار تعزيز الأمن الصحي في المملكة.



وبين أهمية الدور الوطني الذي يقوم به مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز معايير السلامة في مختلف المؤسسات الصحية بقطاعيها العام والخاص، بما يرفع مستوى الخدمات الصحية على مستوى المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود مديرية المختبرات التابعة للمركز، التي وضعت منذ اليوم الأول هدف الوصول إلى مستوى التميز.



بدورها، أشادت المديرة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني بجهود فريق المختبرات وتحديهم جميع العقبات التي واجهتهم خلال رحلة الاعتماد، مؤكدة أن الوصول إلى هذا الهدف لا يحتاج إلا إلى الإصرار والعزيمة، ووضع مصلحة المريض وحقه في الحصول على نتائج مخبرية دقيقة وعالية الجودة أولوية قصوى.



وأكدت أن حصول مختبرات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة على الاعتماد بدرجة التميز سيشكل أنموذجاً يُحتذى به للقطاع المخبري في كل من القطاعين العام والخاص.

تم نسخ الرابط





