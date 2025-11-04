الثلاثاء 2025-11-04 10:25 م
 

إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود

م
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري- سجل مستشفى الكرك الحكومي إنجازًا طبيًا نوعيًا، تمثل بنجاح فريق طبي في إجراء عملية انزلاق غضروفي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود وبتخدير نصفي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في المستشفى.

اضافة اعلان


وتُعد العملية خطوة متقدمة في مجال الجراحة الدقيقة، إذ تسهم التقنية الحديثة المستخدمة في تقليل مدة العملية وفترة التعافي، وتحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.


وأشاد مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور علي الصرايرة بهذا النجاح، مؤكدًا أنه يجسد كفاءة الكوادر الطبية المحلية وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى مستمر في تطوير خدماته الجراحية والعلاجية بما يلبي احتياجات أبناء محافظة الكرك والمناطق المجاورة.


ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة المستشفى الرامية إلى إدخال تقنيات طبية وجراحية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتقليل الحاجة لتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.


وترأس الفريق الطبي الذي أجرى العملية الدكتور نضال سعد أبو سدرة، وشارك في إجرائها الدكتور يوسف أبو نواس، فيما أشرف على التخدير أخصائي التخدير الدكتور محمد عميرة، بمساندة الفريق الطبي والتمريضي في المستشفى.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية

عربي ودولي مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية

ل

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة

أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة

أخبار محلية أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة

طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"

عربي ودولي طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"

تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية

عربي ودولي تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية

ن

أخبار محلية وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز

م

أخبار محلية إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود

ل

عربي ودولي الجيش السوداني يدرس خطة الهدنة الأمريكية والأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف



 
 





الأكثر مشاهدة