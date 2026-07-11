إنجاز طبي في مستشفى الأميرة راية بتشخيص حالة مرضية نادرة

الوكيل الإخباري- حققت عيادة الأعصاب في مستشفى الأميرة راية الحكومي، إنجازا طبيا جديدا يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها كوادر المستشفى، وذلك بتشخيص حالة مرضية نادرة استعصت على التشخيص لسنوات طويلة.

اضافة اعلان



وقال مدير المستشفى، الدكتور محمد أبو حلاوة، اليوم السبت، إن أخصائي الدماغ والأعصاب في المستشفى الدكتور عارف البشتاوي، تابع الحالة سريريا، وأجريت للمريض سلسلة من الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية المتخصصة، أسفرت عن تشخيص إصابته بورم شفاني (Schwannoma)، وهو ورم حميد بطيء النمو ينشأ من خلايا "شوان" المغلفة للألياف العصبية، ويعد من الحالات التي قد يصعب تشخيصها نظرا لتشابه أعراضها مع العديد من الأمراض العصبية الأخرى.



وأضاف أبو حلاوة، أنه، وبناء على التشخيص الدقيق، حول المريض إلى الجهة الطبية المختصة لاستكمال العلاج، حيث تكللت رحلة العلاج بالنجاح، ويتمتع المريض بصحة جيدة، بعد أن تخلص من معاناة استمرت سنوات طويلة دون مضاعفات تذكر.



من جانبه، أكد رئيس عيادة الأعصاب في مستشفى الأميرة راية الحكومي، الدكتور عارف البشتاوي، أن هذا النجاح يعكس أهمية الاستماع الدقيق للمريض، وإجراء التقييم السريري الشامل، وربط الأعراض بالاستقصاءات التشخيصية المناسبة، مشيرا إلى أن الوصول إلى التشخيص الصحيح يمثل الخطوة الأهم في رحلة العلاج.



وقال البشتاوي: "نفخر بأن نكون سببا، بعد توفيق الله، في إنهاء سنوات من معاناة هذا المريض، وإن هذا الإنجاز يؤكد أن التشخيص الدقيق هو أساس العلاج الناجح، ويعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين".