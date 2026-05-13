إنجاز طبي للخدمات الطبية الملكية.. نجاح زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ 104 أعوام

الوكيل الإخباري- كشفت مستشار طب وجراحة العيون والمتخصصة في تصحيح البصر بالليزر وزراعة القرنيات الدكتورة نانسي خلف الرقاد عن نجاح كوادر الخدمات الطبية الملكية في إجراء عملية زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ من العمر 104 أعوام، في خطوة وصفت بأنها سابقة تاريخية نظراً لتقدم عمر المريضة، وما تحمله العملية من تحديات طبية وإنسانية خاصة.

وقالت الرقاد، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن العملية "أضاءت قلوبنا قبل أن تضيء لها نور العتمة"، مشيدة بإرادة السيدة المعمرة وابتسامتها التي وصفتها بأنها أردنية جداً.