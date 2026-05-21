إنجاز عالمي غير مسبوق: عمّان أول عاصمة في العالم تنال اعتماد BSI للمدن الذكية

الوكيل الإخباري- حصلت أمانة عمّان الكبرى على علامة BSI Kitemark ™️ للمدن والمجتمعات الذكية، ما يجعل عمّان أول عاصمة في العالم تحقق هذه الشهادة المستقلة.





ووفق بيان لأمانة عمّان، الخميس، فإن هذا الاستحقاق يأتي بناءً على التزام أمانة عمّان الكبرى بالمعيار الدولي للمدن والمجتمعات المستدامة (ISO 37106)، الذي يدعم تطبيق نهج يركز على المواطن في تصميم وتنفيذ المدن الذكية، ويحدد نموذج تشغيل "ذكي" للمدن، يوضح أفضل الطرق لتفعيل الرؤية والاستراتيجيات والسياسات بوتيرة أسرع ومرونة أكبر ومخاطر أقل.



وحصلت أمانة عمّان الكبرى على هذه الشهادة بعد تقييم مستقل أجرته شركة "BSI" المتخصصة في تحسين الأعمال ووضع المعايير، وهو إنجاز يترجم نضج استراتيجيات الأمانة وتفوقها في مجالي الاستدامة والمدن الذكية.



ويكتسب هذا الإنجاز أهمية كبرى نظرًا للتحديات الحضرية العالمية، إذ يعيش أكثر من نصف سكان العالم اليوم في المناطق الحضرية، مع توقع ارتفاع هذه النسبة إلى 68% بحلول عام 2050، ما يضع ضغوطًا هائلة على قطاعات النقل والطاقة والإسكان. وتعد المدن الذكية أداة لضمان إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمتلك القدرة على تحسين الكفاءة ورفع جودة الحياة من خلال دمج التكنولوجيا واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.



وقال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، إن هذا الإنجاز يعكس التزام أمانة عمّان بتطوير خدمات ذكية ومستدامة تضع المواطن في صميم أولوياتها وتعزز جودة الحياة في المدينة، ويؤكد الحرص على تبني حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا والبيانات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جهته، أكد مدير دائرة المرصد الحضري، رئيس لجنة Kitemark ISO 37106، أكرم خريسات، أن حصول أمانة عمّان الكبرى على علامة BSI Kitemark ™️ ISO 37106 للمدن والمجتمعات الذكية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة العمل المؤسسي، ويؤكد التزامها بتطبيق معايير عالمية في إدارة الخدمات، بما يرسخ مكانة عمّان كمدينة تتبنى مفاهيم التحول الذكي والابتكار في إدارة المدن.



وقال رئيس القطاع التجاري لشهادات المنتجات في أوروبا القارية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى BSI، صامويل ثويتس، إن أمانة عمّان الكبرى تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة من خلال تعزيز تنفيذ العمليات الرئيسية على مستوى المدينة، والاستفادة من بنية تقنية مفتوحة وموجهة للخدمات على نطاق المدينة.



وأضاف أنها وسّعت بنيتها التحتية الرقمية لتشمل حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية عبر الخدمات البلدية، بما في ذلك مراكز بيانات حديثة، ومنصات قيادة وتحكم، ونظام متكامل من التطبيقات القابلة للتشغيل البيني، مثل أنظمة إدارة المرور اللحظية وأنظمة مراقبة جودة البيئة المعتمدة على SCADA.



وبيّن أنه من خلال نشر بنية تقنية قابلة للتوسع وموجهة للخدمات، تتيح أمانة عمّان للبيانات أن تتدفق بسلاسة، وتمكّنها من اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يضع عمّان في موقع ريادي إقليمي ناشئ في مجال الابتكار في المدن الذكية.



ويُشار إلى أن BSI شركة عالمية متخصصة في تحسين الأعمال ووضع المعايير، وتساعد المؤسسات على مواجهة القضايا المجتمعية مثل التغير المناخي ومجالات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع التقدم نحو مجتمع عادل وعالم مستدام.







