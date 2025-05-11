إنجاز علمي لطلبة "الهاشمية" بالمؤتمر الأوروبي للعلاج الإشعاعي

الوكيل الإخباري- حقق فريق من طلبة كلية الطب في الجامعة الهاشمية إنجازا علميا بارزا، بتصنيف بحثهم ضمن أفضل 5 بالمئة من أصل 3452 بحثا مشاركا بالمؤتمر الأوروبي للعلاج الإشعاعي والأورام (ESTRO 2025)، المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.

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وبحسب بيان للجامعة، جاء البحث تحت عنوان: "دور العلاج الإشعاعي في المراحل المتقدمة من سرطان الغدد اللمفاوية (نوع هودجكين)"، بإشراف الدكتور أحمد السالم من الكلية، وشارك بإعداده 10 طلبة هم: أحمد مسعود، محمد الشيخ، جنان الفيومي، فتون أبو بدر، زيد دبوبي، عبد المؤمن حسن، صلاح إبراهيم، راما الخطيب، رانيا الصلال، ولجين عليمات.



وأكد رئيس المؤتمر، البروفيسور ماتياس غوكنبرغر، خلال توقيع شهادة التصنيف، أهمية البحث في مجاله وتفوقه من حيث المنهجية والمضمون العلمي.



ويهدف البحث إلى تقييم فعالية العلاج الإشعاعي في تحسين نسب النجاة لدى مرضى سرطان "هودجكين" في مراحله المتقدمة، وخصوصا في حالات وجود كتل كبيرة، وذلك من خلال مراجعة منهجية وتحليل شمولي لأحدث الدراسات والأدلة العلمية المتوفرة.