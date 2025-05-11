إنجاز علمي لطلبة "الهاشمية" بالمؤتمر الأوروبي للعلاج الإشعاعي

وبحسب بيان للجامعة، جاء البحث تحت عنوان: "دور العلاج الإشعاعي في المراحل المتقدمة من سرطان الغدد اللمفاوية (نوع هودجكين)"، بإشراف الدكتور أحمد السالم من الكلية، وشارك بإعداده 10 طلبة هم: أحمد مسعود، محمد الشيخ، جنان الفيومي، فتون أبو بدر، زيد دبوبي، عبد المؤمن حسن، صلاح إبراهيم، راما الخطيب، رانيا الصلال، ولجين عليمات.
وأكد رئيس المؤتمر، البروفيسور ماتياس غوكنبرغر، خلال توقيع شهادة التصنيف، أهمية البحث في مجاله وتفوقه من حيث المنهجية والمضمون العلمي.
ويهدف البحث إلى تقييم فعالية العلاج الإشعاعي في تحسين نسب النجاة لدى مرضى سرطان "هودجكين" في مراحله المتقدمة، وخصوصا في حالات وجود كتل كبيرة، وذلك من خلال مراجعة منهجية وتحليل شمولي لأحدث الدراسات والأدلة العلمية المتوفرة.
من جهته، أعرب عميد كلية الطب البشري في الجامعة، الدكتور محمد القضاة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أن الكلية تحرص باستمرار على دعم مشاركة الطلبة في المؤتمرات العلمية الدولية، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز المهارات البحثية والعلمية، والانفتاح على المستجدات العالمية في التعليم الطبي.
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