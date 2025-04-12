إنشاء مركز تدريب مهني في غرب اربد بـ 10 ملايين دينار

وأكد البطاينة خلال لقائه وفدا فنيا من وزارة العمل ومعهد التدريب المهني، اليوم السبت، أن هذا المشروع يشكل محطة مفصلية في مسار التنمية في غرب اربد، كونه يجسد مفهوم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في العنصر البشري.
وبين أن إنشاء مركز تدريب مهني في منطقة غرب اربد يعتبر خطوة مهمة لتطوير قدرات الشباب ومهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة في ظل حالة ركود تشهدها التخصصات الأكاديمية المختلفة.
وأضاف إن إنشاء المركز جاء بالتعاون المباشر بين بلدية غرب اربد ووزارة العمل، موضحا أن البلدية ستقدم الدعم اللوجستي الضروري لتأسيس المركز وضمان استمراريته، بينما تقدم المؤسسة الخبرة والتخصص في تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وفقا لاحتياجات سوق العمل في المنطقة.
من جانبه، أكد الوفد الفني أن هذا المشروع سيشكل علامة فارقة في مجال التدريب المهني على مستوى المملكة، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات التنموية المستدامة، مشيرا الى أن المركز سيحتوي على مرافق متطورة ومعدات حديثة وسيقدم البرامج التدريبية التقنية والمهنية المتخصصة التي تلبي حاجات السوق.
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