إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد، الموافقة على إنشاء منطقة حرَّة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمَّان في المواقع والمساحات المتعاقد عليها مع المشغلين لهذين المطارين.

