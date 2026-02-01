إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان

ويأتي القرار بهدف الارتقاء بخدمات المستثمرين ورجال الأعمال، ودعم استثمار الملكيَّة الأردنيَّة في هذا الإطار، وإتاحة المجال لفتح استثمارات جديدة في هذه المواقع بما يخدم الأنشطة الاقتصاديَّة الكائنة فيها.
-
أخبار متعلقة
-
الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة
-
مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة
-
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان إدامة تنسيق الجهود لتكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة
-
القطامين يبحث مع الإيكاو الالتزام بمعايير السلامة الجوية وأمن المطارات
-
وزارة التربية: تطبيق أسس جديدة لتوزيع الطلبة على الحقول اعتبارًا من مواليد 2010