الأحد 2026-02-01 09:04 م

إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان

مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي
 
الأحد، 01-02-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد، الموافقة على إنشاء منطقة حرَّة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمَّان في المواقع والمساحات المتعاقد عليها مع المشغلين لهذين المطارين.

ويأتي القرار بهدف الارتقاء بخدمات المستثمرين ورجال الأعمال، ودعم استثمار الملكيَّة الأردنيَّة في هذا الإطار، وإتاحة المجال لفتح استثمارات جديدة في هذه المواقع بما يخدم الأنشطة الاقتصاديَّة الكائنة فيها.

 
 


