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إنشاء نفق على تقاطع شارع شطنا مع طريق إربد الدائري الثلاثاء

تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنفيذ أعمال إنشاء نفق بطول 105 أمتار عند تقاطع شارع شطنا مع طريق إربد الدائري، وهو ما استدعى إجراء تحويلة مرورية جزئية ضمن الشارع اعتبارا من الثلاثاء، ضمن حزمة أعم
وزارة الأشغال العامة والإسكان
 
الأحد، 07-06-2026 09:07 م
الوكيل الإخباري-   تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنفيذ أعمال إنشاء نفق بطول 105 أمتار عند تقاطع شارع شطنا مع طريق إربد الدائري، وهو ما استدعى إجراء تحويلة مرورية جزئية ضمن الشارع اعتبارا من الثلاثاء، ضمن حزمة أعمال مشروع استكمال الأعمال الترابية لطريق إربد الدائري.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه التحويلة تأتي بالتعاون مع إدارة السير، لتأمين موقع العمل الذي يتضمن أيضا إعادة إنشاء شارع شطنا بطول 330 مترا، بما يشمل أعمال القطع والفرشيات والخلطة الإسفلتية، بالإضافة إلى تنفيذ كافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة، حيث ستستمر حركة السير عبر التحويلة الجديدة ووفقا للمخطط الكروكي واللوحات الإرشادية الموضوعة في الموقع لحين الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية.

وأكدت الوزارة جاهزية التحويلة المرورية وتزويدها بكافة عناصر السلامة العامة الكفيلة بتوجيه السائقين، داعية المواطنين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والتقيد بإرشادات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية المتواجدة في الموقع، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة الجميع.
 
 


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