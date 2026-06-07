إنشاء نفق على تقاطع شارع شطنا مع طريق إربد الدائري الثلاثاء

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه التحويلة تأتي بالتعاون مع إدارة السير، لتأمين موقع العمل الذي يتضمن أيضا إعادة إنشاء شارع شطنا بطول 330 مترا، بما يشمل أعمال القطع والفرشيات والخلطة الإسفلتية، بالإضافة إلى تنفيذ كافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة، حيث ستستمر حركة السير عبر التحويلة الجديدة ووفقا للمخطط الكروكي واللوحات الإرشادية الموضوعة في الموقع لحين الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية.
وأكدت الوزارة جاهزية التحويلة المرورية وتزويدها بكافة عناصر السلامة العامة الكفيلة بتوجيه السائقين، داعية المواطنين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والتقيد بإرشادات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية المتواجدة في الموقع، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة الجميع.
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