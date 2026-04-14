إنفاذ القانون بحق هؤلاء المخالفين

وأكد الدكتور ايمن سليمان خلال اللقاء، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به كوادرها في مختلف الوحدات والتشكيلات، سواء من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي التي تنفذها، أو عبر المتابعة والرقابة الميدانية، ومثمناً دورهم الأبرز في الحملة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات وانفاذ القوانين المرتبطة بها .
من جانبه، أكد مدير الأمن العام إلى استمرار المديرية في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف البيئي بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب إنفاذ أحكام القانون بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات .
وأشار الجانبان إلى أهمية تكثيف الحملات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المناطق التي تشهد كثافة في أعداد المتنزهين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ونظيفة تعكس الصورة الحضارية للمملكة.
أخبار متعلقة
-
"التربية" تؤكد أهمية الشراكة مع الاتحادات الرياضية
-
العيسوي: توجيهات الملك تعزّز توازن الأردن بين متطلبات الاستقرار ودوره الإقليمي
-
سلطة العقبة تعلن أسماء المتقدمين بطلبات شراء الأراضي بالسعر المدعوم
-
برنامج حكومي لتطوير مهارات سماع صوت المواطن
-
التربية تقرر وقف قطع الإجازة دون راتب للمعلمين اعتبارا من أيار المقبل
-
"البوتاس العربية" تمضي نحو تشكيل تكتل صناعي متكامل لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية
-
بيان صادر عن التربية حول تأهيل معلمي التربية الرياضية
-
إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات