إنفاذ القانون بحق هؤلاء المخالفين

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، سبل تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك، وذلك بالتزامن مع بدء الموسم السياحي والتنزه، وبما يدعم الجهود المبذولة لدعم البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، والحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية وأماكن التنزه .





وأكد الدكتور ايمن سليمان خلال اللقاء، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به كوادرها في مختلف الوحدات والتشكيلات، سواء من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي التي تنفذها، أو عبر المتابعة والرقابة الميدانية، ومثمناً دورهم الأبرز في الحملة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات وانفاذ القوانين المرتبطة بها .



من جانبه، أكد مدير الأمن العام إلى استمرار المديرية في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف البيئي بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب إنفاذ أحكام القانون بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات .



وأشار الجانبان إلى أهمية تكثيف الحملات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المناطق التي تشهد كثافة في أعداد المتنزهين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ونظيفة تعكس الصورة الحضارية للمملكة.





