إنفاق 500 مليون دولار على مشاريع مياه وصرف الصحي في 2025

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الرسمية لوزارة المياه والري أن إجمالي حجم الإنفاق على المشاريع والبرامج خلال عام 2025 بلغ نحو نصف مليار دولار، شملت تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، وتحسين التزويد المائي، ومشاريع الصرف الصحي، والتوسع باستخدام الطاقة المتجددة، ومشاريع حصاد مائي، إلى جانب برامج التحول الرقمي وبناء القدرات المؤسسية.

ويؤكد هذا الحجم من الإنفاق التزام الحكومة بتعزيز الأمن المائي الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في مواجهة تحديات شح المياه والتغير المناخي.



وتشكل إنجازات الوزارة خلال العام 2025 انتقالًا نوعيًا في إدارة قطاع المياه من خلال المضي قدمًا في تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه العقبة – عمان، حيث جرى توقيع عقد المشروع، وإنجاز 11 ملحقًا من اتفاقيته، إلى جانب تأمين منح ودعم دولي، أبرزها منحة هولندية بقيمة 31 مليون يورو، ضمن حزمة دعم لقطاع المياه بلغت 100 مليون يورو.



وفي مجال تحسين التزويد المائي، نفذت الوزارة وسلطاتها مشاريع تأهيل وتحديث لشبكات المياه في عدد من المحافظات، شملت تنفيذ مشروع تحسين أنظمة المياه في لواء بني كنانة بكلفة تقارب 60 مليون دولار، وتأهيل شبكات مياه محافظة الطفيلة بكلفة 6.1 مليون دينار، والبترا/ معان بقيمة 6.8 مليون دينار، والرمثا (21.36 مليون يورو)، إضافة إلى مشروع تأهيل شبكات المصطبة في محافظة جرش بقيمة 10.34 مليون دولار، وإعادة تأهيل 7 آبار في منطقة الكفرين بكلفة 1.196 مليون دولار، وإعادة تأهيل محطة تحلية آبار أبو الزيغان بقيمة 36 مليون دولار.



وأولت الوزارة اهتمامًا متزايدًا بقطاع الصرف الصحي من خلال تنفيذ وتوقيع اتفاقيات لمشاريع كبرى، من بينها مشروع صرف صحي حكما – إربد بقيمة 11.377 مليون دينار، ومشاريع صرف صحي شمال شرق البلقاء بقيمة 60 مليون يورو، ومشاريع غرب إربد وجنوب غرب عمان بكلفة 27.7 مليون دولار، إضافة إلى مشروع توسعة محطة السمرا وتعزيز مصادر المياه بكلفة 46 مليون دولار، وتوسعة وإعادة تأهيل محطة عين غزال من خلال منحة بلغت 3 ملايين دولار ومنحة ثانية بلغت 708.7 الف يورو.



وأشارت البيانات الى أن الوزارة عملت على تخفيض كلف فواتير الطاقة التشغيلية في إطار التوجه نحو الاستدامة، حيث نفذت مشاريع للطاقة المتجددة، منها تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في محطة الزارة – ماعين بكلفة 1.2 مليون دينار، وتوّج أحد هذه المشاريع بالفوز بالجائزة الفضية لمشاريع الطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر تشرين الأول الماضي.



وفي قطاع الحصاد المائي وإدارة المخاطر، أنجزت الوزارة تصميم وتنفيذ 15 منشأة حصاد مائي، وتسلمت منشآت حصاد مائي وحفائر بطاقة تخزينية تجاوزت 2.1 مليون متر مكعب، إلى جانب إنشاء 120 وحدة حصاد مائي في محافظة الكرك، وإحالة عطاء حفائر في محافظة المفرق بسعة 125 ألف متر مكعب، فضلًا عن إعداد خرائط شدة الفيضانات الوطنية وإطلاق أدوات تقييم مخاطر السدود.



وشهد عام 2025 توسعًا في الشراكات المؤسسية والإقليمية، حيث جرى توقيع 10 اتفاقيات استثمارية في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية، و6 اتفاقيات لنقل مهام إدارة توزيع المياه إلى جمعيات مستخدمي المياه، إضافة إلى بحث تنفيذ مشاريع مع الجهات الدولية، والتوصل إلى اتفاق أردني – سوري حول التوزيع العادل لمياه حوض اليرموك، وانضمام الأردن رسميا إلى اللجنة العالمية للسدود في أيار الماضي .



وفي مجال التحول الرقمي وبناء القدرات، أطلقت الوزارة نظام إدارة بيانات المياه والطاقة بكلفة 2.7 مليون يورو، ودشنت تطبيق وزارة المياه والري الإلكتروني، إلى جانب تخريج الفوج الأول من البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني، وحصول مختبرات سلطة وادي الأردن على شهادة ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة الدولية، وإطلاق تحديث وحدة نظم معلومات جغرافية GIS في الوزارة.