إنقاذ سياح أجانب من قبل مواطنين في مأدبا - فيديو

الوكيل الإخباري-أنقذ عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، عدد من السياح الأجانب في محافظة مأدبا بعدما تعطلت الحافلة بهم وعلقت في مجرى سيل الماء، وفق شهود عيان.



وقالوا شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري"، إن المواطنين بادروا لمساعدة السياح العالقين على شارع الستين بين محافظة مأدبا وطريق المطار.



وأضافوا أنهم استخدموا مركبة بك اب مرتفعة عن تشكل سيل الماء وجرى إنقاذ الركاب إلى مكان آمن ولم تسجل أي إصابات وحالتهم حسنة، وبعد إنقاذ السياح جرى سحب الحافلة من منطقة تجمع المياه نظرا لأن المياه كانت ترتفع بسبب غزارة الأمطار.



وأشاروا إلى أن المواطنين لم يغادروا مكان الحادثة حتى أتت حافلة أخرى لتقل الركاب ويستكملوا رحلتهم إلى مأدبا.

