إنقاذ شخصين عَلِقَا أعلى مقطع صخري وجبلي شرق عمّان

الوكيل الإخباري- أنقذت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمّان، شخصين عَلِقَا أعلى مقطع صخري وجبلي يتصف بالوعورة والتضاريس الحادة.

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وفي التفاصيل بينت مديرية الأمن العام أن طفلاً علِق على مقطع صخري في منطقة الجسور العشرة، وحاول شخص آخر إنقاذه إلّا أنه علِق هو أيضاً ولم يتمكن من إنقاذ الطفل.



وتدخلت فرق الدفاع المدني للتعامل مع الحادث لإنقاذهما، وقام الفريق المختص بإنزالهما بحرفيةٍ ومهنيةٍ عاليةٍ بواسطة المعدات الخاصة بمثل هذا النوع من الحوادث، بدورها قدمت فرق الإسعاف الإسعافات اللازمة لهما في موقع الحادث، ولم تستدعِ حالتهما النقل إلى المستشفى، وهما بصحةٍ جيدة.