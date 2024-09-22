إنقاذ ضالين خلال رحلة صيد في مأدبا

الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر شرطة ودفاع مدني مادبا من إنقاذ حياة صياد تعرض لإرهاق وإعياء شديدين وصديقه بعد أن ضلا طريقهما بمنطقة مكاور نهاية الأسبوع بعد المسير على الأقدام في المنطقة لمسافة تزيد على 5 كلم للوصول إلى موقعهما.

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