إنقاذ ضالين خلال رحلة صيد في مأدبا

وقال ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبة في حديثه لإذاعة الأمن العام إنه وفور ورود بلاغ لمركز أمن مليح التابع لمديرية شرطة محافظة مادبا من خلال اتصال هاتفي بوجود أحد الأشخاص وهو يعاني من الإعياء الشديد وبحالة (إغماء) في منطقة جبل مكاور الأثرية باتجاه البحر الميت حيث توجهت كوادر الدفاع المدني إلى المكان برفقة القوة الأمنية وتبين بأن الشخصين هم صيادين وتم إجراء الإسعافات الأولية لأحدهم ونقله إلى المستشفى.
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