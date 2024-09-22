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إنقاذ ضالين خلال رحلة صيد في مأدبا

من المصدر
من المصدر
الأحد، 22-09-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري-   تمكنت كوادر شرطة ودفاع مدني مادبا من إنقاذ حياة صياد تعرض لإرهاق وإعياء شديدين وصديقه بعد أن ضلا طريقهما بمنطقة مكاور نهاية الأسبوع بعد المسير على الأقدام في المنطقة لمسافة تزيد على 5 كلم للوصول إلى موقعهما.

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وقال ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبة في حديثه لإذاعة الأمن العام إنه وفور ورود بلاغ لمركز أمن مليح التابع لمديرية شرطة محافظة مادبا من خلال اتصال هاتفي بوجود أحد الأشخاص وهو يعاني من الإعياء الشديد وبحالة (إغماء) في منطقة جبل مكاور الأثرية باتجاه البحر الميت حيث توجهت كوادر الدفاع المدني إلى المكان برفقة القوة الأمنية وتبين بأن الشخصين هم صيادين وتم إجراء الإسعافات الأولية لأحدهم ونقله إلى المستشفى.

 
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