إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

وقال مدير المستشفى، الدكتور ناصر حسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصاب، البالغ من العمر 21 عاما، وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من نزيف حاد وهبوط شديد في ضغط الدم، فضلا عن دخوله في شبه غيبوبة جراء الإصابة.
وأضاف، إن الطاقم الطبي باشر على الفور بتقييم الحالة، وأجرى الفحوصات الطبية العاجلة، التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، قبل اتخاذ القرار الطارئ بنقله إلى غرفة العمليات لوقف النزيف وإنقاذ حياته.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء
-
العودات: حقوق الإنسان في الأردن مشروع نهضوي
-
بلدية الرويشد تخلي مركبات جرفتها السيول
-
وفاة عشرينية بانهيار سقف منزلها بالشونة الشمالية
-
وزارة الثقافة تطلق فعاليات "رمضانيات 2025"
-
وزير المالية يؤكد مواصلة عمليات التحديث في دائرة الأراضي
-
الأردن يشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة
-
47.1 % من إجمالي سكان المملكة إناث