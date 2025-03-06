إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

الوكيل الإخباري- نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير فيصل بن الحسين بمحافظة الزرقاء، اليوم الخميس، بإنقاذ عشريني بعد أن اخترق عيار ناري فخذه الأيمن واستقر في منطقة الحوض، متسببا بتهتك الشريان الرئيسي للفخذ، والمثانة، وجزء من المستقيم، ما أدى إلى نزيف داخلي حاد كاد يودي بحياته.

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وقال مدير المستشفى، الدكتور ناصر حسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصاب، البالغ من العمر 21 عاما، وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من نزيف حاد وهبوط شديد في ضغط الدم، فضلا عن دخوله في شبه غيبوبة جراء الإصابة.



وأضاف، إن الطاقم الطبي باشر على الفور بتقييم الحالة، وأجرى الفحوصات الطبية العاجلة، التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، قبل اتخاذ القرار الطارئ بنقله إلى غرفة العمليات لوقف النزيف وإنقاذ حياته.