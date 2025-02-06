 
الخميس 2025-02-06 09:58 ص
 

إنقاذ 8 أشخاص من جنسية عربية داهمتهم مياه الأمطار في محافظه الكرك

الدفاع المدني - تعبيرية
الدفاع المدني - تعبيرية
الخميس، 06-02-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   تمكنت فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني الكرك فجر اليوم من إنقاذ ثمانية أشخاص من جنسية عربية داهمتهم مياه الامطار بمنطقه اللجون في محافظه الكرك .اضافة اعلان


وقال مدير دفاع مدني الكرك في حديث له على أثير إذاعة الأمن العام، أن فرق الإنقاذ المتخصصة استجابت للملحوظة الواردة حول العائلة التي داهمتها مياه الأمطار، وعلى الفور تحركت الفرق الى الموقع، وقطعت حوالي (٣) كم سيراً على الاقدام، نظراً لوعورة التضاريس وتشكل الوحل والطين، وتمكنت من الوصول الى الأشخاص المحاصرين وتم إخلاءهم بواسطة معدات الإنقاذ الخاصة وتأمينهم إلى وحالتهم العامة جيدة.
 
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