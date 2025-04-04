إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار

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الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع ساعات فجر اليوم الجمعة، أعمال صيانة شبكة الإنارة على طريق مطار الملكة علياء الدولي، واستبدال وحدات الإنارة بأخرى حديثة ومتطورة. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية على مختلف طرق المملكة، مشيرة إلى أن إنارة الطرق تُعد من أبرز عناصر السلامة، كما أنه سيتم قريبًا طرح عطاء لتوريد مواد خاصة بصيانة أعمدة وأبراج الإنارة، خاصة على الطرق التي تربط المحافظات ببعضها البعض.



وقد باشرت الكوادر المختصة من وزارة الأشغال وهيئة الطاقة وشركتي الكهرباء الوطنية والأردنية، خلال الأيام الماضية، أعمال استبدال نحو 1350 وحدة إنارة، منها 900 وحدة بتقنية LED، وذلك في المنطقة الممتدة من الدوار الثامن حتى جسر مدخل المطار.



وتتميز وحدات الإنارة الجديدة بأنها موفّرة للطاقة، وصديقة للبيئة، وتُقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن إنارتها مريحة أكثر للعين مقارنة بوحدات الصوديوم القديمة. وهي كذلك مجهّزة بأنظمة ذكية قابلة للمراقبة والتحكم، ولها عمر تشغيلي أطول.



ونظرًا لأهمية طريق المطار، تم تنفيذ الأعمال خلال ساعات الليل وحتى الصباح (من بعد منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحًا) طيلة أيام عطلة عيد الفطر، لتجنب تأثيرها على حركة السير.

