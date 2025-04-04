الجمعة 2025-04-04 04:26 م
 

إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار

وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة شبكة الإنارة على طريق مطار الملكة علياء الدولي
وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة شبكة الإنارة على طريق مطار الملكة علياء الدولي
 
الجمعة، 04-04-2025 02:31 م
الوكيل الإخباري-  أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع ساعات فجر اليوم الجمعة، أعمال صيانة شبكة الإنارة على طريق مطار الملكة علياء الدولي، واستبدال وحدات الإنارة بأخرى حديثة ومتطورة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية على مختلف طرق المملكة، مشيرة إلى أن إنارة الطرق تُعد من أبرز عناصر السلامة، كما أنه سيتم قريبًا طرح عطاء لتوريد مواد خاصة بصيانة أعمدة وأبراج الإنارة، خاصة على الطرق التي تربط المحافظات ببعضها البعض.

وقد باشرت الكوادر المختصة من وزارة الأشغال وهيئة الطاقة وشركتي الكهرباء الوطنية والأردنية، خلال الأيام الماضية، أعمال استبدال نحو 1350 وحدة إنارة، منها 900 وحدة بتقنية LED، وذلك في المنطقة الممتدة من الدوار الثامن حتى جسر مدخل المطار.

وتتميز وحدات الإنارة الجديدة بأنها موفّرة للطاقة، وصديقة للبيئة، وتُقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن إنارتها مريحة أكثر للعين مقارنة بوحدات الصوديوم القديمة. وهي كذلك مجهّزة بأنظمة ذكية قابلة للمراقبة والتحكم، ولها عمر تشغيلي أطول.

ونظرًا لأهمية طريق المطار، تم تنفيذ الأعمال خلال ساعات الليل وحتى الصباح (من بعد منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحًا) طيلة أيام عطلة عيد الفطر، لتجنب تأثيرها على حركة السير.
 
gnews

أحدث الأخبار

جنود الاحتلال

عربي ودولي بيان عربي حاد بسبب عربدة إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان

حشرة قطن الزيتون

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تطلق إرشادات لمكافحة حشرة قطن الزيتون

علم الصين

عربي ودولي الصين تفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين بأشد العبارات قصف الاحتلال مدرسة "دار الأرقم" شرق غزة

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس الوزراء البلغاري في صوفيا

وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة شبكة الإنارة على طريق مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار

وداع الشهداء في غزة

فلسطين عاجل 50,609 شهيد و 115,063 مصاب في غزة منذ بدء العدوان

محاولة اغتيال دونالد ترامب، يوليو الماضي

ترند مسلسل "ذا سيمبسونز" يتوقع اغتيال ترامب الأسبوع القادم -صورة



 
 





الأكثر مشاهدة