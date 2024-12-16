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إنهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 16-12-2024 01:48 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء إنهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم.

وجاء قرار  إنهاء الخدمات لبلوغهم السن القانونية ، وتاليا الاسماء : 

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