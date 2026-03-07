إيجاز صحفي للقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر السبت

وستعرض القوات المسلحة والأمن العام وقائع وأرقاما متعلقة بتداعيات الحرب على المملكة خلال أسبوع من اندلاعها.
