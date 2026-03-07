السبت 2026-03-07 04:47 م

إيجاز صحفي للقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم

شعار القوات المسلحة الأردنية
شعار القوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 07-03-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام عند الساعة الثانية بعد ظهر السبت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إيجازاً صحفياً لوسائل الإعلام.اضافة اعلان


وستعرض القوات المسلحة والأمن العام وقائع وأرقاما متعلقة بتداعيات الحرب على المملكة خلال أسبوع من اندلاعها.
 
 


