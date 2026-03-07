إيجاز صحفي للقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم

11:58 ص

الوكيل الإخباري- تعقد القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام عند الساعة الثانية بعد ظهر السبت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إيجازاً صحفياً لوسائل الإعلام. اضافة اعلان





وستعرض القوات المسلحة والأمن العام وقائع وأرقاما متعلقة بتداعيات الحرب على المملكة خلال أسبوع من اندلاعها.





